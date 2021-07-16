"Северсталь" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в четыре раза

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее в четыре раза и составила $1,86 млрд. Показатель EBITDA увеличился почти в три раза и достиг $2,8 млрд, следует из сообщения компании.

При этом по итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла на 58% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $1,14 млрд, показатель EBITDA увеличился почти на 42% в квартальном выражении - до $1,65 млрд из-за роста выручки на фоне высоких цен.

Выручка компании в январе - июне выросла на 56,8%, до $5,17 млрд. Свободный денежный поток за период составил $1,43 млрд, что в шесть раз выше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA за отчетный период достигла 54,4% против 32% годом ранее, что стало рекордно высоким показателем для компании.

"В части макро-факторов, результаты второго квартала 2021 оказались исключительно сильными. Продолжающееся восстановление промышленного производства поддержало цены на сталь и сырье во всех ключевых регионах. Это позволило обеспечить сильные финансовые результаты в отчетном квартале. Выручка выросла на 33% к предыдущему кварталу и составила $2,9 млрд благодаря увеличению средних цен реализации и росту объемов продаж, а также улучшениям в ассортименте продукции, причем доля продукции с высокой добавленной стоимостью возросла на 3 п.п. и составила 49%. Показатель EBITDA увеличился на 42% и составил $1,6 млрд вследствие роста выручки и цен реализации", - приводятся в сообщении слова главы компании Александра Шевелева.

Капитальные затраты компании в первом полугодии составили $551 млн.

Чистый долг "Северстали" на конец II квартала составил $1,541 млрд против $1,589 млрд на конец I квартала. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до уровня 0,37x с 0,52х по итогам января - марта 2021 года.

Средневзвешенная цена реализации продукции компании во II квартале составила $906 за тонну против $696 в прошлом квартале.

Выплата дивидендов

Совет директоров горно-металлургической компании "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы во II квартале 2021 года из расчета 84,45 рубля на акцию. Таким образом, на дивиденды по итогам периода может быть направлено порядка 70,75 млрд рублей.

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на общем собрании акционеров, которое состоится 20 августа 2021 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в собрании, утверждено 20 августа. Рекомендованной датой, на которую составляется список акционеров для получения дивидендов, является 2 сентября.

По итогам I квартала 2021 года "Северсталь" выплатила дивиденды из расчета 46,77 рубля на акцию.

Выпуск стали

"Северсталь" в I полугодии произвела 5,74 млн тонн стали, что на 1% выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом выпуск чугуна за отчетный период вырос на 12% относительно уровня годом ранее - до 5,3 млн тонн.

Консолидированные продажи стальной продукции во втором квартале составили 2,68 млн тонн, что на 2% выше показателя за первый квартал этого года. Продажи стальной продукции в январе - июне выросли на 4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года - до 5,3 млн тонн.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в I полугодии выросла до 48% с 44% годом ранее. Продажи угля по итогам января - июня снизились на 17%, до 627 тыс. тонн, железорудных окатышей - выросли на 23%, до 2,3 млн тонн, железорудного концентрата - упали на 74%, до 47 тыс. тонн.

"Северсталь" в I полугодии также увеличила продажи труб большого диаметра в три раза - до 135 тыс. тонн.

"Я считаю, что спрос и предложение вскоре должны вернуться к балансу, в связи с чем мы ожидаем небольшую коррекцию цен к концу года", - сказал Шевелев.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 года компания произвела 11,31 млн тонн стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.