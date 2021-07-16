Акции "Северстали" на Мосбирже растут на 2,26% на фоне корпоративных новостей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость акций "Северстали" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 2,26% и в моменте достигала 1718,2 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались по 1697,8 руб. за бумагу (+1,05%).

Котировки растут на фоне рекомендации совета директоров горно-металлургической компании выплатить дивиденды по итогам работы во II квартале 2021 года из расчета 84,45 рубля на акцию. Кроме того, компания сообщила, что в I полугодии произвела 5,74 млн тонн стали, что на 1% выше, чем за аналогичный период годом ранее, а ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем за I полугодие 2020 года в 4 раза и составила $1,86 млрд.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 г. компания произвела 11,31 млн т стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.