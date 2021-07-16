МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в I полугодии увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 14,5 млн карат. По сравнению с первым кварталом 2021 г. добыча во втором квартале снизилась на 8%, говорится в сообщении компании.

Продажи алмазов "Алросы" в I полугодии составили 27 млн карат, что на почти в 3 раза выше, чем годом ранее. Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов за этот же период выросла в 2,4 раза, до $2,34 млрд.

Запасы алмазов на конец второго квартала снизились в квартальном сопоставлении на 36%, до 8,4 млн карат в связи с существенным превышением объемов продаж над производством.