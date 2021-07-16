Эксперты заявили, что доходы фитнес-клубов в регионах сократились от 15 до 50% за июнь

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Фитнес-клубы России в июне потеряли от 15 до 50% доходов по сравнению с докризисным периодом 2019 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

"Участники отрасли в июне этого года потеряли от 15% до 50% доходов по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года. Игроки фитнес-индустрии связывают спад с введением обязательных QR-кодов для доступа посетителей в клубы в ряде регионов и со страхом подобных ограничений в тех регионах, где их пока нет", - сказали в пресс-службе.

Наибольший спад - до 50% - наблюдался в фитнес-клубах Московского региона, в Новосибирской области доходы снизились вплоть до 30%, в Краснодарском крае - на 20-25%, на Урале - на 20%, в Башкирии - на 17%, в Волгоградской области - на 15%. Посещаемость фитнес-клубов в сетях разных регионов сократилась от 15 до 30%. Значительное уменьшение количества посетителей отметили в Москве (-30%), Свердловской области (-25%), Башкирии (-22%).

По словам соучредителя АОФИ Анастасии Юсиной, большая разница в доходах и количестве посещений в июне 2021 года по сравнению с июнем 2019 года связана со страхом введения QR-кодов и других ограничений, а также с большими сложностями формирования команд продаж и клиентских отделов в клубах в связи с требованием об обязательной вакцинации 60% сотрудников.

"Большинство участников индустрии, помимо негативного влияния нововведений на ключевые показатели бизнеса, отмечают несовершенство системы контрольно-надзорной деятельности: нет четкого регламента проверок и механизма превентивных мер, при котором штрафу предшествует предупреждение", - сообщили в пресс-службе.

Поддержка отрасли

Игроки фитнес-индустрии рассчитывают на меры поддержки со стороны государства. В числе наиболее предпочтительных - помощь в решении вопросов по аренде, выдача беспроцентных списываемых кредитов, предоставление дотаций на выплату зарплат сотрудникам, выделение субсидий на средства дезинфекции.

Ассоциация также просит ввести поощрительные меры в отношении компаний, "вышедших на паспорт здоровья в июне-июле - компенсировать затраты на предварительное тестирование перед прививкой, предоставить налоговые льготы по налогу на имущество и субсидии на социальные отчисления". Чтобы помочь государству с вакцинированием населения, фитнес-клубы готовы организовать на своих площадках прививочные пункты, уточнили в АОФИ.