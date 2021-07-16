Сбербанк продал ГК "Евроцемент" за 161 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сбербанк продал ГК "Евроцемент" компании "Михайловский комбинат строительных материалов", победившей в рамках конкурентного запроса предложений. Сумма сделки составила 161 млрд рублей, следует из сообщения банка.

В Сбербанке считают, что сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат группы и будет отражена в отчетности "Сбера" по МСФО за III квартал 2021 года.

Сбербанк 2 апреля сообщил, что завершился последний этап открытой конкурсной процедуры по продаже активов ГК "Евроцемент" на площадке Российского аукционного дома. В контур сделки входят требования Сбербанка по кредитным и иным соглашениям, пакет 100% акций компании GFI Investments Limited, пакет 4% акций компании Eurocement Holding AG, а также требования ООО "Сбербанк Инвестиции" по договорам цессии к GFI Investments Limited от ООО "Сбербанк инвестиции".

"Сбер" консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" в октябре 2020 года.