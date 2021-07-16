В "Северстали" считают, что экспортные пошлины не повлияют на капзатраты компании

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Введение Россией экспортных пошлин на черные и цветные металлы не окажет влияния на прогноз производства и объем капитальных затрат "Северстали" в 2021 году. Об этом журналистам в ходе телеконференции сообщил заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Куличенко.

"Никак не скажутся и никак не повлияют. Они [пошлины], безусловно, окажут влияние на цены, но на цены оказывают влияние много факторов. Этот год является достаточно хорошим годом для стальной индустрии, и понятно, что, когда мы принимаем решение о capex, мы не руководствуемся ежеминутной конъюнктурой, а руководствуемся долгосрочным прогнозом цен на сталь. То же самое относится и к нашей производственной загрузке - она определяется тем, насколько мы конкурентны в производстве своей продукции для российского и для международного рынка. То есть пока это остается, мы не меняем свои планы", - пояснил он

Ранее сообщалось, что капитальные затраты компании в 2021 году составят порядка $1,35 млрд против $1,45 млрд в 2020 году. При этом производство стали в текущем году ожидается на уровне 2020 года - 11,31 млн тонн.

Углеродный налог

Платежи "Северстали" по углеродному налогу Евросоюза составили бы $70 млн в случае их введения в текущий момент, сообщил Куличенко.

"Если расчетно посчитать, то, допустим, можно насчитать в районе $70 млн, если бы это происходило сегодня. $70 млн мы бы заплатили налога", - сказал он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 года компания произвела 11,31 млн тонн стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.