Минэкономразвития создаст особую экономическую зону "Иваново"

ИВАНОВО, 16 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития намерено создать в Ивановской области особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Иваново". Проект соответствующего постановления опубликован в пятницу на портале правовой информации.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Иваново" на территориях муниципальных образований "городской округ Иваново" и "Родниковский муниципальный район" Ивановской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - сообщается в документе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, совокупный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ "Иваново" должен достичь к 2030 году более 6,2 млрд рублей. В настоящий момент известно о пяти потенциальных резидентах, готовых реализовать инвестпроекты стоимостью более 7,2 млрд рублей в новой ОЭЗ. Речь идет о производстве мягкой мебели" (ООО "Литвуд"), сурового трикотажного полотна (ООО "МИРтекс"), тканей для спецодежды (АО "Родтекс"), крашенного трикотажного полотна и хлопчатобумажной пряжи (ООО "Суртекс Родники"), а также о производстве и окраске необработанного трикотажного полотна (ООО "Унтекс Родники").

Всего к 2030 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит 8,3 млрд рублей, будет создано не менее 3,2 тыс. рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг достигнет порядка 354,3 млрд рублей.