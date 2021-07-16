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Минпромторг может получить право на выдачу генеральных лицензий на экспорт платиноидов

Ведомство считает, что выдача генлицензий на экспорт на основании согласованного Минфином заявления необходима для сокращения сроков получения разрешительной документации на экспорт платины и металлов платиновой группы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минпромторгу может быть разрешена выдача генеральных лицензий на экспорт металлов платиновой группы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент экспорт платины и металлов платиновой группы осуществляется на основании разовых лицензий.

"Министерству промышленности и торговли РФ осуществлять в установленном порядке выдачу субъектам добычи и субъектам производства драгоценных металлов генеральных лицензий на экспорт аффинированных металлов платиновой группы - платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий в виде слитков, гранул и порошков на основании согласованного Министерством финансов РФ заявления о выдаче генеральной лицензии на экспорт платины и металлов платиновой группы", - говорится в проекте документа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, зачастую длительные сроки получения разовой лицензии на экспорт не удовлетворяют зарубежных покупателей. Кроме того, параметры таких лицензий, привязанные к конкретному контракту, контрагенту и стране, не позволяют оперативно реагировать на спрос на мировом рынке. Как отмечает министерство, из-за невозможности оперативно продавать иридий, рутений в момент спроса и особенно родий на пике мировой цены в бюджет не поступило около 1,7 млрд рублей в виде потенциальных отчислений по налогу на прибыль.

"Также необходимо учитывать, что многие мировые научно-исследовательские центры проводят исследования с применением металлов платиновой группы, что рождает спрос на большое количество партий металлов для тестирования новых видов продукции, но с небольшим объемом металла в партии - от нескольких граммов металла в поставку", - говорится в записке.

Минпромторг считает, что выдача генлицензий на экспорт на основании согласованного Минфином заявления необходима для сокращения сроков получения разрешительной документации на экспорт платины и металлов платиновой группы.

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