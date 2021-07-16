Минпромторг может получить право на выдачу генеральных лицензий на экспорт платиноидов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минпромторгу может быть разрешена выдача генеральных лицензий на экспорт металлов платиновой группы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент экспорт платины и металлов платиновой группы осуществляется на основании разовых лицензий.

"Министерству промышленности и торговли РФ осуществлять в установленном порядке выдачу субъектам добычи и субъектам производства драгоценных металлов генеральных лицензий на экспорт аффинированных металлов платиновой группы - платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий в виде слитков, гранул и порошков на основании согласованного Министерством финансов РФ заявления о выдаче генеральной лицензии на экспорт платины и металлов платиновой группы", - говорится в проекте документа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, зачастую длительные сроки получения разовой лицензии на экспорт не удовлетворяют зарубежных покупателей. Кроме того, параметры таких лицензий, привязанные к конкретному контракту, контрагенту и стране, не позволяют оперативно реагировать на спрос на мировом рынке. Как отмечает министерство, из-за невозможности оперативно продавать иридий, рутений в момент спроса и особенно родий на пике мировой цены в бюджет не поступило около 1,7 млрд рублей в виде потенциальных отчислений по налогу на прибыль.

"Также необходимо учитывать, что многие мировые научно-исследовательские центры проводят исследования с применением металлов платиновой группы, что рождает спрос на большое количество партий металлов для тестирования новых видов продукции, но с небольшим объемом металла в партии - от нескольких граммов металла в поставку", - говорится в записке.

Минпромторг считает, что выдача генлицензий на экспорт на основании согласованного Минфином заявления необходима для сокращения сроков получения разрешительной документации на экспорт платины и металлов платиновой группы.