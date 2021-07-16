Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ в I полугодии выросла до 2,83 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Камаза" по российским стандартам бухгалтерского учета ( РСБУ) за январь - июнь 2021 года выросла более чем в пять раз в годовом выражении - с 554 млн рублей до 2,83 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка компании за отчетный период выросла на 50,64%, до 112,3 млрд рублей против 74,56 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

"Достигнутые показатели - это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешной реализации инвестпроектов, направленных на освоение передовых технологий производства, над чем коллектив компании работает в течение нескольких лет. Кроме того, хороших финансовых результатов в первой половине этого года нам удалось достичь за счет активной реализации автомобилей КАМАЗ-54901 - новинки модельного ряда поколения К5, которую мы вывели на рынок в прошлом году", - отметил генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).