ЦБ выявил факты манипулирования рынками на торгах некоторых опционов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов весной 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 11.03.2019 по 18.04.2019 на организованных торгах ряда маржируемых опционов пут на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль", - указано в сообщении.

Регулятор уточнил, что сделки с опционами заключались между банком "Зенит" и его сотрудником Владимиром Шабаловым. "Шабалов В. Н. был уполномочен на совершение операций с производными финансовыми инструментами в интересах ПАО Банк "Зенит", а также совершал операции с опционами по собственному брокерскому счету", - говорится в пресс-релизе.

Результаты проверки регулятора показали, что практически во всех сделках, заключенных в указанный период между банком "Зенит" и Шабаловым, выявлены существенные отклонения объема торгов опционами.

ЦБ направил предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а также аннулировал Шабалову квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка.