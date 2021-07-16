Власти Хайнаня намерены довести турпоток в провинции до 110 млн человек к 2025 году

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань к 2025 году намерены увеличить годовой турпоток на острове до 110 млн человек, а общие доходы от туризма - до 180 млрд юаней (около $27,8 млрд). Соответствующие задачи, как пишет газета "Хайнань жибао", поставлены в утвержденном плане развития туристической сферы в провинции в период 14-й пятилетки (2021-2025 годы).

В рамках данной программы правительство провинции намерено превратить Хайнань в один из конкурентоспособных центров на глобальном рынке туристической индустрии, а также центр международного потребления туристических услуг. Все это, пишет издание, позволит заложить хорошую основу для построения в провинции свободного торгового порта.

Ключевыми направлениями работы до 2025 года станут, в частности, развитие автомобильного туризма по кольцевой дороге на острове, экотуризма, инфраструктуры магазинов беспошлинной торговли, медицинского туризма, а также совершенствование инфраструктуры основных достопримечательностей Хайнаня.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

За годы 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.