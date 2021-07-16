Росстандарт не планирует приостанавливать обязательную поверку счетчиков из-за ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация позволяет проводить очередную обязательную поверку бытовых счетчиков в полном объеме в очном формате, планов по приостановке этой процедуры на данный момент нет. Об этом сообщил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев в пятницу.

В апреле 2020 года правительство из-за коронавируса до 1 января 2021 года разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек, без взыскивания неустойки.

"В настоящее время сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, позволяет проводить поверку бытовых счетчиков в полном объеме в очном формате. Планов по приостановке поверки на сегодняшний день нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поверки проводятся с соблюдением требований по профилактике коронавирусной инфекции, установленных рекомендациями Роспотребнадзора.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 907 999 случаев заражения, выздоровели 5 300 908 человек, умерли 146 868.