В Карелии сдадут максимальное количество объектов ФЦП развития региона в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Максимальное количество объектов за все время действия федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии будет сдано в 2021 году. По итогам года построят 21 соцобъект, сообщил вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов в ходе заседания правительства республики в пятницу.

"Всего на 2021 год на реализацию программы предусмотрены средства федерального бюджета в размере 2 млрд 572,9 млн рублей, из которых 497,9 млн рублей предусмотрено на реализацию 21 объекта, которые в настоящее время реализуются без риска незавершения в 2021 году", - рассказал он.

Как уточнил министр строительства ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, это наибольшее количество объектов, которые будут сданы за все время действия целевой программы. Среди них новые детские сады на ул. Репникова в Петрозаводске и в поселке Ляскеля, реконструкция библиотеки в Сегеже и автовокзала в Петрозаводске, а также газопровод в Питкяранте и водопровод с канализацией в Пряже.

К концу года также планируется завершить проектирование одного из важных социальных объектов, включенных в ФЦП, - строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы в Петрозаводске. Сейчас подрядчик получил одобрение госэкпертизы на проект проведения противоаварийных работ (объект находится в недостроенном состоянии с 1990-х годов). "В рамках выполнения работ по государственному контракту подрядная организация приступила к выполнению подготовительных работ и противоарийным мероприятиям", - прокомментировал Россыпнов.

Развитие археологического комплкекса петроглифов

Кроме того, в республике продолжается работа по другому федеральному проекту - индивидуальной программе социально-экономического развития Карелии до 2023 года, по которой регион получил в этом году 1,075 млрд рублей из федерального бюджета. За год в регионе должны завершить проектирование визит-центра музея "Беломорские петроглифы" и нового промпарка в Петрозаводске. Завершится прокладка инфраструктурных сетей в микрорайоне Лахденкюлья Сортавальского района для развития здесь индивидуального жилищного строительства.

Активно ведется работа для развития памятника археологии - беломорских петроглифов (совместно с петроглифами Онежского озера комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2021 года рассмотрит заявку по ним для возможного включения в список объектов культурного наследия): завершается строительство дороги к петроглифам Залавруги, к ноябрю планируется закончить благоустройство территории вокруг археологического комплекса. По словам Родионова, перепроектировать придется мост на территории комплекса через протоку Кислый Пудас, заменив автодорожный переход на пешеходный.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия" до 2023 года. В программу дополнительно включили строительство бюро судебно-медицинской экспертизы, второй очереди спорткомплекса "Луми", а также новый хирургический комплекс с палатами ИТАР Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Объем финансирования объектов составит 6,4 млрд рублей, из которых более 650 млн рублей было выделено в конце апреля.