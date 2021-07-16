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Путин надеется на участие представителей экономик АТЭС в форуме во Владивостоке в сентябре

Восточный экономический форум намечен на 2-4 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2-4 сентября 2021 года.

"Рассчитываем, что представители экономик региона примут деятельное участие <…> в Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке", - сказал он, выступая в пятницу на онлайн-встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам Путина, ведущие мировые бизнес-форумы, "возобновление работы которых, естественно, должно происходить с учетом всех противоэпидемических требований", могут внести свой вклад в поиск путей оживления глобальной экономики.

"Это наглядно продемонстрировали итоги прошедшего в июне в России Петербургского международного экономического форума, на полях которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более $50 млрд", - сказал российский лидер.

В завершение своего выступления он пожелал Новой Зеландии дальнейших успехов в качестве председателя АТЭС в текущем году.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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