В Госдуме заявили, что "Северный поток - 2" не нацелен против Украины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство "Северного потока - 2" не направлено против Украины, транзит газа после запуска проекта через Украину сохранится в случае ее желания договариваться. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Что касается прекращения транзита через Украину, то он будет сохранен при желании Украины договариваться. "Северный поток - 2" - он не против Украины", - отметил он.

Завальный добавил, что необходимость строительства "Северного поток - 2" связана не с политикой, а с изменением ресурсной базы и необходимостью добывать больший объем газа на севере России, в районе полуострова Ямал.

"Северный поток - 2" будет достроен и пущен в эксплуатацию, потому что Германия очень нуждается в дешевом газе из России, и "Северный поток - 2" как раз обеспечивает такую возможность", - подчеркнул он.