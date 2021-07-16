Более 50% сигарет в приграничных с Белоруссией регионах продают с нарушением закона

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более половины сигарет в приграничных с Белоруссией российских регионах продают без передачи сведений через кассы. Для решения проблемы необходимо повысить уровень контроля для всех участников оборота товаров при работе с маркировкой, сообщил ТАСС в пятницу директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Максим Курганский.

"В Брянской области 47% от общего объема сигарет проданы без передачи данных о реализации табачной продукции через кассы. В Смоленской области этот показатель находится на уровне 58%, а в Псковской области - 64%. Это говорит о том, что бизнес может быть вовлечен в нелегальную торговлю", - пояснил Курганский.

По его словам, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, региональные власти должны контролировать подключение компаний к "Честному знаку" и работу с системой, а контрольно-надзорным и правоохранительным органам стоит активнее пользоваться теми возможностями, которые предоставляет маркировка.

Маркировка сигарет и папирос в России началась с 1 июля 2019 года. Затем, в июле 2020 года, маркировка распространилась на остальные виды табачных изделий: сигары, сигариллы, кальянный табак. В начале июня 2021 года председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщал, что введение маркировки табака в России принесло бюджету РФ дополнительные 5,2 млрд рублей.

После введения цифровой маркировки доля нелегального оборота табака в России в целом существенно сократилась. По данным компании Nielsen, в 2020 году удалось снизить объемы нелегальной продукции в России до 7% с 15,6% в 2019 году. Частично в приграничных с Белоруссией регионах ситуация тоже улучшилась, по данным агентства "Бизнес-аналитика", в Смоленской области доля нелегального оборота в октябре 2020 года составила 23,9% (в июле 2020 - 24,5%), в Псковской области - 28,2% (в июле 2020 - 40,9%).