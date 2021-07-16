В Белоруссии назвали заявление "Укртранснафты" о транзите российской нефти недостоверным

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Предприятия Белоруссии не получали российскую нефть транзитом через территорию Украины, о чем ранее в пятницу сообщили в компании "Укртранснафта". Как заявили в пресс-службе концерна "Белнефтехим", такая информация является недостоверной.

"Информация, распространенная от имени "Укртранснафты", не соответствует действительности. Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись", - говорится в сообщении.

В четверг Федеральная таможенная служба России сообщила, что выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти общей стоимостью более 2 млрд руб. Уточнялось, что капитан танкера Altai после погрузки сырья в порту Новороссийска при убытии заявил итальянский порт назначения Аугуста, однако отправился в украинский порт Южный, где выгрузил товар в нарушение санкций. Таким образом, пояснили в ФТС, был нарушен введенный правительством РФ запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины. Комментируя эту ситуацию, в "Укртранснафте" признали, что в страну поступила партия нефти из России, однако подчеркнули, что весь ее объем транзитом доставили на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно документу, правительство РФ должно было подготовить экономические контрсанкции в отношении Украины, а также определить перечни украинских физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться. Решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов". 18 апреля 2019 года был установлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и ввоз на территорию России отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.