Оверчук обсудил с белорусским коллегой приоритетные задачи интеграционного взаимодействия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко во время своего визита в Витебск торгово-экономическое сотрудничество и приоритетные задачи интеграционного взаимодействия сторон в рамках Союзного государства.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено приоритетным задачам интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", говорится в размещенном в пятницу сообщении правительства России.

Ранее Оверчук сообщал, что товарооборот России и Белоруссии с января по апрель 2021 года показал рост на 31,9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составил $11,5 млрд, а также рост на 2,8% относительно аналогичного периода 2019 года, что свидетельствует о продолжающейся тенденции наращивания и расширения торгово-экономического сотрудничества.