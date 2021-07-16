Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил снижаться. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,78%, до 3 770,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,56%, до 1 603,10 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:16 мск уменьшился на 0,35%, до 74,01 рубля, евро - на 0,42%, до 87,41 рубля.

Настроения на внешних площадках были в основном слабо негативными, одной из причин этого стала критика со стороны США политики Китая в Гонконге, отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В ценах на нефть между тем сохранилась повышенная волатильность. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,51%, до $73,59 за баррель.

"Рынок черного золота продолжает жить ожиданиями достижения консенсуса между ОАЭ и Саудовской Аравией по части квот нефтедобычи. Компромисс, о котором сообщили СМИ на неделе, пока остается на уровне слухов. Противоречия в ОПЕК+ особенно тревожны в свете усиливающихся рисков пандемии", - пояснил Бахтин.

Между тем распространение индийского дельта-штамма COVID-19 все больше тревожит инвесторов, вероятность возвращения локдаунов во многих странах возрастает. "В ВОЗ на минувшей неделе заявили о начале новой волны пандемии и не исключили скорого появления более грозных мутаций коронавируса", - отметил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста на Мосбирже сегодня находились бумаги Headhunter (+8,06%). "Акции компании вчера значительно скорректировались в отсутствии новостей, сегодня котировки восстанавливают потери. Фундаментально бумага является привлекательной для инвесторов, поскольку компания является бенефициаром структурных изменений на российском рынке труда в сторону цифровизации трудоустройства", - прокомментировал инвестиционный стратег "ВТБ Капитал Инвестиции" Иван Малина.

За неделю лидерами роста стали акции "Северстали", где идет коррекция после эмоционального снижения ранее (+7,6%), не отстают акции ММК (+7,6%) и НЛМК (+6,62%), отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Неплохо поднялись бумаги "Норникеля" (+4,5%) и "Алросы" (+4,2%). Список аутсайдеров возглавляют акции "ФСК ЕЭС" (-8,2%), а также бумаги "Новатэка" (-5%) и "Ростелекома" (-4,8%), добавила эксперт.

Прогноз на 19 июля

По прогнозам "БКС Мир инвестиций", в начале предстоящей недели на рынках будет наблюдаться преимущественно боковая динамика. Индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3 730 - 3 850 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 73,5-74,7 рубля.

В "Фридом финанс" в понедельник и по итогам следующей недели ожидают снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 720 - 3 815 пунктов, 74,10-74,35 рубля и 87,25-87,90 рубля соответственно.

В фокусе внимания останутся цены на нефть, сигналы регуляторов, сводки по распространению коронавируса, макростатистика и корпоративные новости. При этом выхода важной экономической статистики в понедельник не ожидается. В США продолжится публикация результатов корпоративных финансовых результатов за II квартал 2021 года, рассказал Александр Бахтин.