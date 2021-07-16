Производители удобрений готовы предоставить аграриям скидку в размере до 5%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производители удобрений готовы предоставить российским аграриям скидку на свою продукцию в размере до 5% до завершения осенних полевых работ. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Ведущие производители минеральных удобрений приняли консолидированное решение о фиксации цен и предоставлении дополнительных скидок до 5% от текущего уровня на основные виды минеральных удобрений до завершения осенних полевых работ (31 октября 2021 года). Данная мера стала результатом совместной работы Минсельхоза и Минпромторга с ключевыми участниками рынка", - сообщили в министерстве.

Как пояснили в Минсельхозе, это решение позволит российским сельхозтоваропроизводителям закупить необходимый объем минеральных удобрений под урожай 2022 года, учитывая, что менее чем через месяц начнется сев озимых культур. Производители удобрений таким образом подтвердили, что потребности отечественных аграриев остаются для них высшим приоритетом. В планах Минсельхоза России увеличить объемы приобретения минеральных удобрений к 2025 году до 8,2 млн тонн в действующем веществе по сравнению с 4 млн тонн в 2020 году.

Ранее в аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко сообщили, что производители заморозят цены на минеральные удобрения для аграриев РФ в текущем сельхозгоду и введут скидку в 5% для фермеров.