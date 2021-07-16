Калининградский бюджет получил от резидентов САР более 440 млн рублей за полгода

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Калининградской области от резидентов специального административного района (САР) на острове Октябрьский в первом полугодии 2021 года превысили 440 млн рублей, что почти в два раза больше общего показателя 2018-2020 годов, который составил 276 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Всего за первое полугодие текущего года резиденты нашего САР выплатили 817 миллионов рублей налоговых и страховых платежей. Из них более половины - 441,3 млн рублей поступили в бюджет Калининградской области. Страховые взносы этих компаний, то есть, средства, которые формируют государственные медицинские, пенсионные и другие социальные расходы, с начала года составили более 335 млн рублей", - сообщил руководитель корпорации развития области Андрей Толмачев, которого цитирует пресс-служба.

В связи с ростом числа участников калининградского САР, совокупный показатель их налоговых отчислений устойчиво растет. Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщал о данных за 2018-2020 годы, в течение которых компании-резиденты САР на острове Октябрьский перечислили в бюджетную систему РФ 790 млн рублей, из которых 276 млн, то есть 35%, поступили в региональную казну.

Специальный административный район на территории острова Октябрьский Калининградской области создали в августе 2018 года. Его резидентами являются 42 компании и один международный фонд.