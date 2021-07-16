СМИ: более 160 новых брендов появятся в центре беспошлинной торговли Санья

САНЬЯ, 16 июля. /ТАСС/. Продукция по меньшей мере 160 новых мировых брендов появится в июле в магазине беспошлинной торговли на хайнаньском курорте Санья в Китае. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньван".

Центр открыл свои двери для посетителей не так давно - в конце 2020 года. С тех пор ассортимент товаров постоянно расширялся, к настоящему времени там уже продается продукция более 700 всемирно известных торговых марок.

В июне в торговом центре состоялись официальные презентации и начало продаж косметической продукции, а также открытие флагманских магазинов таких марок, как Lancaster и Gucci. Среди 160 новых брендов будут производители косметики, одежды, обуви, аксессуаров и другой продукции.

Таможенное управление города Хайкоу в начале июля сообщило, что объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань за год с момента начала реализации 1 июля новой программы duty-free на острове составил 46,8 млрд юаней (около $7,3 млрд), увеличившись на 226% в годовом выражении. С 1 июля прошлого года магазины беспошлинной торговли посетило более 6,28 млн покупателей - этот показатель вырос на 102% в годовом выражении.

Пилотная программа развития сети магазинов дьюти-фри в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров.