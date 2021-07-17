Кабмин вносит в Думу законопроект, вводящий ответственность за умышленное затопление судов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и вносит в Госдуму проект закона, предусматривающего административную ответственность за умышленное затопление судов. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

В правительстве отмечают, что "законопроект направлен на установление административной ответственности собственников затонувших судов за затопление судна, несоблюдение требований об обязательном страховании ответственности за удаление затонувшего судна, несоблюдение требований по удалению затонувшего судна".

Также одобрен проект закона, который "направлен на совершенствование порядка удаления затонувших судов, в том числе установление запрета на затопление судов, определение сроков их удаления и установление требования о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов".

Как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, правительство продолжает работу по расчистке акваторий от затонувших судов. Он обращал внимание, что недобросовестные собственники просто бросают затонувшие суда, загрязняют окружающую среду, подвергают риску безопасность и здоровье людей, которые живут поблизости либо отдыхают на побережье. По мнению главы кабинета министров, ответственность для собственников планируется ввести, чтобы предотвратить подобные ситуации. Он также подчеркивал, что страхование ответственности за удаление затонувшего судна должно быть обязательным, поскольку цена подъема корабля из-под воды может превышать 20 млн рублей.