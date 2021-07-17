Около 100 компаний представлены в экспозиции Хайнаньского международного автосалона

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июля. /ТАСС/. Около 30% автомобилей, представленных на проходящем в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) международном автосалоне, составляют транспортные средства на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

Свою продукцию на выставку, которая проходит на Хайнане уже в десятый раз, привезли ведущие китайские и мировые бренды. Общая площадь ее экспозиции в Хайнаньском международном выставочном центре составляет 60 тыс. квадратных метров, что примерно на 10% больше прошлогоднего показателя. В общей сложности на ней представлено порядка 1 тыс. моделей почти ста различных автомобильных брендов.

Особое внимание на четырехдневном ЭКСПО, которое открылось в Хайкоу 15 июля, организаторы уделили автомобилям на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае относят не только электромобили, но и авто с гибридными двигателями, а также машины, работающие на водородных топливных элементах. Местные власти всячески продвигают программу покупки населением на Хайнане электромобилей посредством субсидирования и различных акций.

Согласно последним данным, общее число зарегистрированных на Хайнане автомобилей на альтернативных источниках энергии к концу мая этого года превысило 77 тыс. единиц, что составило 4,87% от общего количества машин на острове. Таким образом, по данному показателю Хайнань занял четвёртое место в Китае после таких городов, как Шанхай, Пекин и Тяньцзинь. Общее число автомобилей на альтернативных источниках энергии начало стремительно расти в провинции Хайнань после принятие в 2019 году плана продвижения экологически чистого транспорта. В 2019 году таких машин на острове было около 12,8 тыс. единиц, а в 2020 году их число уже превышало 31,6 тыс.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.