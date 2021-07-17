Мурманская область получила из госбюджета 200 млн рублей на дороги и медицину

ТАСС, 17 июля. Мурманская область получила дополнительно из федерального бюджета 202,1 млн рублей на ремонт дорог, выплаты медикам и диспансеризацию населения, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Мурманской области из резервного фонда правительства Российской Федерации предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 202,1 млн рублей. Почти половина средств из этой суммы - 100 млн рублей <…> должна быть направлена на финансовое обеспечение дорожной деятельности для приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального, местного) значения, их развитие и увеличение пропускной способности", - говорится в сообщении.

Кроме того, 57,1 млн рублей предоставлены для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам организаций социального обслуживания, медицинским работникам и другим специалистам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты за дополнительную нагрузку, связанную с новой коронавирусной инфекцией. Еще 45 млн рублей будут направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования для проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19.