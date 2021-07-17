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Компания "Т плюс" вложит в модернизацию теплосетей Кирово-Чепецка 36 млн рублей

Концессия в Кирово-Чепецке стала второй для региона

ТАСС, 17 июля. Власти Кировской области передали ПАО "Т плюс" по договору концессии тепловые сети второго по численности населения города региона - Кирово-Чепецка. Компания вложит в их модернизацию 36 млн рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

"По условиям соглашения "Т плюс" берет на себя обязательства по модернизации 19 км муниципальных тепловых сетей и повышению надежности теплоснабжения жителей Кирово-Чепецка. Суммарный объем на эти цели составит 36 млн рублей", - говорится в сообщении.

Концессия в Кирово-Чепецке стала второй для региона. С 2019 года "Т плюс" реализует соглашение с Кировом, по которому компании передано 854 км тепловых сетей, 205 объектов теплоснабжения, а также 18 котельных. В феврале 2021 года Кирово-Чепецк решением правительства РФ отнесен к ценовой зоне. Переход на нее позволит, по данным компании, инвестировать 1,5 млрд руб. в развитие системы теплоснабжения города за десять лет.

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