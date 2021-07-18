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Кабмин направит более 3,3 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах

В частности, около 3 млрд рублей поступит на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Более 3,3 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. <...> Около 3 млрд рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Кроме того, 250 млн рублей выделяют на реконструкцию дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей - на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область), 41 млн рублей - на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область).

"Поддержание дорожной инфраструктуры и ее расширение - один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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