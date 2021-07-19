"Известия": для пострадавших в ЧС россиян предложили реструктуризацию кредитов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" подготовили законопроект, согласно которому пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации или техногенной катастрофы россиянам позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности. Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

"На сегодня многие жители Краснодарского края и Крыма в результате наводнения потеряли единственное жилье и находящееся в нем имущество. <...> Оплата кредитных обязательств для них <...> является непосильной ношей", - пояснила газете автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия").

В июле ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до полного списания долга. Однако обращение ЦБ носит рекомендательный характер, решение о реструктуризации зависит от банка. "В связи с этим мы и предлагаем ЦБ РФ определить условия и порядок реструктуризации таких кредитов", - сказала Костенко.

В законопроекте содержится предложение дополнить законодательство новыми нормами, допускающими пересмотр кредитных договоров, если заемщик пострадал в результате ЧС природного или техногенного характера. Предполагается, что для изменения условий кредитования заемщик должен предоставить банку документ о проживании по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации и документ о включении его в список пострадавших от ЧС. Также предлагается внести изменения в часть 4.1-1 статьи 4 федерального закона "О кредитных историях", чтобы кредиторы не учитывали в качестве ухудшающего кредитную историю фактора изменение условий кредитования заемщика, пострадавшего в результате ЧС.

"Надо отметить, что Банк России всегда рекомендует кредиторам проводить реструктуризацию кредитов пострадавших граждан и бизнеса с учетом оценки конкретных обстоятельств, и такие рекомендации в целом добросовестно исполняются, что подтверждается результатами мониторинга реструктуризации", - сказали изданию в пресс-службе регулятора. Там отметили, что пока такой проект закона в ЦБ не поступал.

Представители фракций "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ заявили газете о готовности поддержать законопроект.