Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет спросе на кондиционеры в России в июне - июле

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спрос на кондиционеры и вентиляторы в РФ этим летом достиг рекордных за последние 10 лет значений. Об этом говорится в исследовании группы "М.Видео-Эльдорадо".

"За последние 1,5 месяца российский розничный рынок кондиционеров составил около 250 тыс. штук и более 5 млрд рублей, что больше, чем за все шесть месяцев 2020 года и летние месяцы последних 10 лет", - говорится в исследовании.

Продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза относительно прошлого года и в пять-шесть раз по сравнению со средними недельными показателями мая - июня, продажи вентиляторов выросли вдвое по сравнению с летом прошедшего года.

Около 95% рынка кондиционеров занимают сплит-системы (состоящие из двух блоков - наружного и внутреннего). Порядка 30% продаж приходится на инверторные сплит-системы. Около 5% в общем объеме продаж категории заняли напольные мобильные кондиционеры, отмечается в исследовании.