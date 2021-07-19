Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,69%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,69% и составил 3 743,97 пункта, индекс РТС опустился на 0,95% - до 1 587,95 пункта.

К 10:22 мск индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3 738,82 пункта (-0,83%), индекс РТС терял 1,19% и находился на уровне 1 584,1 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,58% - до 72,43 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,72% и торгуется на уровне 70,33 доллара за баррель.