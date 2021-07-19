"Префы" "Сургутнефтегаза" на Мосбирже снижаются более чем на 15%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 15,32% и в моменте находилась на уровне 38,835 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.

К 10:15 мск акции замедлили падение и торговались по 39,525 рубля за бумагу (-13,81%). При этом стоимость обыкновенных акций компании снижалась к этому времени на 1,17%, до 33,41 рубля за бумагу.

Котировки снижаются на фоне отсечки по дивидендам за 2020 год.

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,7 рубля на обыкновенную и 6,72 рубля на привилегированную акции. Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 20 июля 2021 года. Таким образом, "Сургутнефтегаз" направит более 25 млрд рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 51,76 млрд рублей на дивиденды по привилегированным акциям.