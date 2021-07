ЦБ рекомендовал публичным компаниям раскрывать информацию о ESG-факторах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России рекомендует публичным акционерным обществам раскрывать информацию о ESG-факторах в своих годовых отчетах, следует из сообщения на сайте регулятора.

"Публичным компаниям рекомендуется раскрывать информацию о том, как они учитывают факторы, связанные с воздействием на окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления (ESG-факторы), а также как они внедряют эти факторы в бизнес-модель и стратегию развития", - указано в сообщении.

ЦБ отмечает, разработанные рекомендации позволят участникам рынка систематизировать информацию о своем воздействии на окружающую среду, социальной ответственности ведения бизнеса, что даст возможность инвесторам судить об их долгосрочной финансовой стабильности.

"Оценка ESG-рисков необходима, поскольку со временем они могут трансформироваться с высокой степенью вероятности в финансовые риски", - указывает регулятор.

Особое внимание в рекомендациях уделено составу нефинансовой информации и принципам ее раскрытия. Компаниям предлагается самостоятельно определять объем и формат раскрытия в зависимости от характера и масштабов бизнеса. Они вправе установить документ, в котором будут отчитываться о своей нефинансовой деятельности, но Банк России рекомендует делать это в годовом отчете компании.

Рекомендации разработаны на основе международных стандартов TCFD (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures) и GRI (Global Reporting Initiative Standards) и могут служить методологическим материалом для всех, кто заинтересован в раскрытии информации о ESG-факторах.