Аналитики отмечают кризис доверия к ESG-отчетности компаний

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Зарубежные аналитики отмечают возросшее среди инвесторов недоверие к раскрываемой компаниями ESG-отчетности (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которое вызвано отличием с показателями в отчетах с реальной экономической и управленческой устойчивостью корпораций в период пандемии. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Влияние пандемии COVID-19 на корпоративную ESG-практику. Анализ зарубежных и российских трендов", подготовленным компанией "Михайлов и партнеры".

"Многие зарубежные аналитики фиксируют кризис доверия институциональных инвесторов к раскрываемой компаниями ESG-отчетности. Связано это со значительными разрывами между декларируемыми в отчетах показателями и реальной экономической и управленческой устойчивостью корпораций, продемонстрированной ими в кризис, вызванный COVID-19", - сказано в обзоре.

Как отметил директор практики корпоративных коммуникаций и ESG-проектов компании "Михайлов и партнеры" Александр Брискин, возможным трендом развития корпоративной ESG-отчетности может стать ужесточение требований и регуляторного контроля, но главной тенденцией остается унификация стандартов и рекомендаций.

"Например, объединение и унификация стандартов SASB и IIRS, или разработка единых стандартов регуляторами, институтами развития", - говорит Брискин.

Эксперт считает, что российские компании также будут вовлечены в эти тренды. Это означает, что роль функции ESG-менеджмента в системах корпоративного управления возрастет.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.