РБК: Хуснуллин поручил проработать проект частной ветки БАМа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство Восточного полигона (модернизацию БАМа и Транссиба), поручил профильным ведомствам проработать вариант строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря, сообщает РБК со ссылкой на аппарат Хуснуллина. Поручение дано по итогам совещания 14 июля.

По словам представителя Хуснуллина, пишет РБК, проект по строительству железной дороги Эльга - Чумикан "заслуживает внимания, но он требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа". Поэтому вице-премьер поручил определить оптимальный вариант для реализации третьего этапа развития Восточного полигона - распределить логистику требуемых объемов перевозки, оценить возможности по электрификации строительных объектов, произвести анализ стоимости и сроков реализации планируемых проектных решений, а также определить источник и порядок финансирования данных работ.

Ранее о том, что компания "Эльгауголь" предложила построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля.

В апреле 2020 года "А-Проперти" закрыла сделку по покупке 51% в компаниях "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" у "Мечела" за 89 млрд рублей. Оставшиеся 49% "А-Проперти" выкупила у Газпромбанка за 45 млрд рублей в начале декабря.