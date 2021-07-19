{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

AFP: второй этап заполнения спорной плотины на Ниле успешно завершен

По данным агентства, количества хранимой воды теперь будет достаточно для производства электроэнергии

ТАСС, 19 июля. Второй этап заполнения возводимой на Голубом Ниле спорной плотины "Возрождение" успешно завершился. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве.

"Первое заполнение [ГЭС "Возрождение"] было выполнено в прошлом году, второе сейчас завершено, об этом официально будет объявлено сегодня или завтра", - сказал представитель.

Согласно информации, полученной агентством, количества хранимой воды теперь будет достаточно для производства электроэнергии.

Эфиопия, которая неоднократно в предыдущие месяцы заявляла о намерении воспользоваться сезоном дождей и осуществить в июле второй этап заполнения водохранилища ГЭС, еще в июне отвергла инициативу Судана и Египта перенести в Совбез рассмотрение вопросов функционирования плотины, мотивировав это бессмысленностью интернационализации осуществляемого под эгидой Африканского союза переговорного процесса. Согласно заявлению эфиопского МИД, стремление Хартума и Каира не допустить очередного заполнения водохранилища ГЭС без их согласия противоречит международному праву.

Теги
Эфиопия
Матвиенко предложила бесплатно подводить газ до фундамента дома
Спикер Совета Федерации считает половинчатой меру по бесплатному подведению газа к границам участков россиян
Читать полностью