AFP: второй этап заполнения спорной плотины на Ниле успешно завершен

ТАСС, 19 июля. Второй этап заполнения возводимой на Голубом Ниле спорной плотины "Возрождение" успешно завершился. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве.

"Первое заполнение [ГЭС "Возрождение"] было выполнено в прошлом году, второе сейчас завершено, об этом официально будет объявлено сегодня или завтра", - сказал представитель.

Согласно информации, полученной агентством, количества хранимой воды теперь будет достаточно для производства электроэнергии.

Эфиопия, которая неоднократно в предыдущие месяцы заявляла о намерении воспользоваться сезоном дождей и осуществить в июле второй этап заполнения водохранилища ГЭС, еще в июне отвергла инициативу Судана и Египта перенести в Совбез рассмотрение вопросов функционирования плотины, мотивировав это бессмысленностью интернационализации осуществляемого под эгидой Африканского союза переговорного процесса. Согласно заявлению эфиопского МИД, стремление Хартума и Каира не допустить очередного заполнения водохранилища ГЭС без их согласия противоречит международному праву.