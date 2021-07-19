Глава ОАК призвал разработать концепцию развития российской авиации до 2050 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит а госкорпорацию "Ростех") призвал создать концепцию развития отечественного авиастроения и авиации до 2050 года. Об этом глава ОАК Юрий Сюсарь заявил в понедельник на заседании Евразийского аэрокосмического конгресса в Москве.

"До конца года максимум подготовить документ. Условно назовем его "Авиация России - 2050", - заявил Слюсарь.

По его словам, такой документ отразит отечественный взгляд на перспективы развития авиации и позволит уже с 2022 года понять, на чем необходимо делать акцент.

"Необходим документ, который описывал бы наш российский взгляд на развитие технологий, на развитие основных решений с точки зрения аэродинамики, двигательных установок и электрического самолета, беспилотников, городской аэромобильности", - отметил он.

По мнению руководителя ОАК, затягивать реализацию этих планов нельзя и надо определить состав экспертов и специалистов, которые будут принимать участие в разработке и в дальнейшем обсуждении концепции.