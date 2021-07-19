Минсельхоз сообщил, что аграрии увеличили производство овощей закрытого грунта на 8,4%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Производство овощей закрытого грунта в РФ к 14 июля 2021 года увеличилось на 8,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 842,1 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"С начала года в зимних теплицах выращено 842,1 тыс. тонн овощей и зеленных культур, что на 8,4% больше показателя за аналогичный период 2020 года (777 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, в том числе урожай тепличных огурцов составляет 507,7 тыс. тонн (+1,8%), томатов - 317,5 тыс. тонн (+19,7%).

В десятку регионов, лидирующих в производстве тепличных овощей, входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкирия.

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу министерства, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.