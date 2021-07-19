Матвиенко предложила бесплатно подводить газ до фундамента дома

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает половинчатой меру по бесплатному подведению газа к границам участков россиян, тогда как доведение газа до фундамента дома позволит провести реальную газификацию.

"Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение - бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома", - сказала спикер Совфеда на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым. Ее слова приводит в понедельник пресс-служба верхней палаты.

"Иначе это будет половинчатая мера", - уверена председатель Совфеда. Она добавила, что "этот опыт затем можно будет распространить и на другие регионы".

Как сказал Орлов, в 2021 году утверждена региональная программа, согласно которой будут сформированы схемы газоснабжения населенных пунктов, начнется газификация города Циолковского. По словам губернатора, эта тема стоит на особом контроле. "Амурская область вошла в пилотные проекты по формированию топливно-энергетических балансов и по бесплатной газификации населения, планируется также строительство завода сжиженного природного газа, что позволит газифицировать удаленные населенные пункты и транспортную систему региона", - отметил Орлов.

Также в ходе встречи обсуждалось исполнение постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Амурской области, принятого по итогам прошедших в феврале 2021 года дней региона в верхней палате парламента. Матвиенко отметила хорошую динамику реализации положений документа, отлаженное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Согласно новому закону доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан.