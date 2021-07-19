Руслан Титов возглавил Фонд инфраструктурных и образовательных программ "Роснано"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" назначил Руслана Титова генеральным директором ФИОП, сообщили в понедельник в пресс-службе фонда.

Руслан Титов работает в ФИОП с 2012 года, координировал создание федеральной сети нанотехнологических центров и стартап-студий, ведущих строительство более 800 deeptech стартапов. При его участии создавались группа "Техноспарк", компании "Байкал электроникс", OCSiAI, завод ветролопастей "Вестас рус". Он развивал инфраструктуру трансфера технологий в Россию из-за рубежа (Европа, Китай), отмечен благодарностью президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления Фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.

В новость внесена правка (15:50 мск) - передается с исправлением в лиде в связи с изменением информации пресс-службой, верно - наблюдательный совет.