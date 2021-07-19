WSJ: США могут усилить санкции за продажу Ираном нефти КНР из-за простоя в переговорах

ТАСС, 19 июля. Власти США могут ввести более жесткие санкции за поставки нефти из Ирана в Китай. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе в американской администрации.

"В иранской экономике почти не осталось ничего, против чего можно было бы ввести санкции. Продажа Ираном нефти Китаю - это находка", - пояснил один из собеседников издания.

По данным источников газеты, новые ограничения вступят в силу, если переговоры по ядерной сделке обернутся неудачей. При этом американская администрация рассматривает и другие меры, опасаясь, что более жесткие санкции спровоцируют ответ со стороны исламской республики - ускорение развития ядерной программы. Одной из альтернатив может стать дипломатическая кампания с целью убедить Китай, Индию и других импортеров иранской нефти сократить закупки нефтепродуктов и других товаров из этой страны, а также сотрудничество с республикой в финансовой сфере.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. На прошлой неделе глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что дата начала седьмого раунда переговоров по СВПД еще не определена.