"Мечел" заявил, что "Москокс" соблюдает экологические нормы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Завод "Москокс" (входит в "Мечел"), расположенный в подмосковном Видном, работает с соблюдением экологических и санитарных норм и считает необоснованными претензии в свой адрес, сообщил ТАСС представитель "Мечела". "Москокс" готовит встречный иск о признании незаконными действия управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям.

Ранее сегодня пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщила, что "Москокс" могут закрыть за ряд нарушений в работе. С начала года от жителей поступило около 800 жалоб на работу предприятия. По итогам проверки Росприроднадзора был составлен административный материал и направлен в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия.

"Московский коксогазовый завод считает претензии необоснованными. Предприятие работает в рамках правового поля с соблюдением экологических и санитарных норм. По инициативе органов власти и надзорных ведомств в санитарно-защитной зоне и в ближайших жилых кварталах регулярно проводится отбор проб атмосферного воздуха. Превышений санитарных нормативов по веществам, характерным для завода "Москокс", ни разу не было выявлено", - сказал представитель "Мечела".

Завод в период с 2018 по 2024 год вложит в экологию 1 млрд руб. При этом нет никаких доказательств того, что источником жалоб населения на неприятные запахи является "Москокс", отметили в компании. Так, по инициативе завода была проведена проверка промзоны, в ходе которой выявлено более 200 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, при этом только 40 из них поставлены на учет в надзорных органах. "Также в последнее время в промзоне Видного участилось несанкционированное сжигание мусора, о чем предприятие регулярно сообщает администрации района", - подчеркнул представитель "Мечела".

При этом в ходе прошедшей в июне - июле этого года на заводе проверки Росприроднадзора, в ходе которой также брался отбор проб атмосферного воздуха, превышений нормативов не обнаружено, а выявленные в ходе проверки замечания были оперативно устранены, сообщил ТАСС представитель "Мечела".

"В связи с этим "Москокс" готовит встречный иск о признании незаконными действия Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям, направленные на приостановку эксплуатации части оборудования предприятия", - сообщили ТАСС в "Мечеле".