Росрыболовство сообщило, что оптовая цена минтая за неделю снизилась на 2,7%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оптовая цена минтая с 12 по 18 июля 2021 года на Дальнем Востоке снизилась на 2,7%, сельди - на 5,6%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В Дальневосточном регионе отмечается удешевление минтая и тихоокеанской сельди под влиянием избыточного предложения на фоне сезонного ослабления спроса: оптовая цена на них снизилась на 2,7% и 5,6% соответственно - до 73 рублей и 68 рублей за кг", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, также начали формироваться цены на лососевые свежего вылова: горбуша в оптовом звене стоит 275 рублей за кг, кета - 200 рублей за кг.

В Росрыболовстве отметили, что на северо-западе России в условиях снижения спроса со стороны переработчиков и потребительского рынка, а также поступления значительных объемов продукции с промысла стоимость трески снизилась 4,4%, до 215 рублей за кг, атлантической скумбрии - на 8,1%, до 170 рублей за кг. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.

В центральных регионах, по данным Росрыболовства, оптовая стоимость скумбрии снизилась на 5,4%, до 175 рублей за кг, цены на другие виды мороженой рыбы в основном сохраняли стабильность.