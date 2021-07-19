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Правительство Словении выдало разрешение на проектировку второго блока АЭС "Кршко"

Глава Министерства инфраструктуры Ерней Вртовец уточнил, что "выдача разрешения еще не является окончательным решением по поводу проекта"

ЛЮБЛЯНА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Словении выдало государственной компании "ГЕН-Энергия" разрешение на проектировку второго энергоблока АЭС "Кршко". Об этом в понедельник заявил в ходе пресс-конференции глава ведомства Ерней Вртовец.

"Это одно из наиболее важных решений, которое окажет значительное влияние на благополучие и окружающую среду, в которой будут жить будущие поколения. Выдача разрешения еще не является окончательным решением по поводу проекта, благодаря ему мы только открываем путь для выполнения административных процедур и подготовки документации для инвестиционных решений по второму энергоблоку", - подчеркнул словенский министр.

Единственная словенская АЭС расположена в окрестностях города Кршко на юго-востоке страны. Ее первый энергоблок был построен компанией Westinghouse и эксплуатируется совместно Хорватией и Словенией. В связи с планируемым прекращением его работы в 2043 году правительство республики намерено возвести второй энергоблок электростанции. Начало работ предварительно намечено на 2023 год.

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