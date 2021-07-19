Путин сообщил, что более 3,5 млн семей в РФ смогли улучшить жилищные условия в 2020 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году. Это произошло в том числе благодаря снижению ипотечных ставок, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми", - констатировал он.

Путин напомнил, что с этого года льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец.