Fitch улучшило прогноз по рейтингу МТС Банка до "позитивного"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг МТС Банка на уровне "BB-" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщения банка.

"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило ПАО "МТС-Банк" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BB-", прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный. Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b+", - сообщила кредитная организация.

Отмечается, что пересмотр прогноза МТС Банка следует за аналогичными действиями в отношении его материнской компании - ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

По данным Fitch, рейтинг банка "BB-" и рейтинг поддержки "3" являются прогнозируемыми за счет потенциальной поддержки в случае необходимости со стороны мажоритарного акционера.

Агентство также отметило усиление синергии банка и материнской телекоммуникационной компании.