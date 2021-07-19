Федеральную схему обращения с ТКО интегрируют с ГЛОНАСС в 2021 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Провести интеграцию федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) со спутниковой системой навигации ГЛОНАСС планируется в 2021 году. Это позволит отслеживать передвижение всех мусоровозов в стране, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы завершили формирование электронной модели федеральной схемы обращения с отходами. <…> Система "видит" всю страну. Планируем в этом году завершить ее интеграцию с ГЛОНАСС. Это позволит отслеживать перемещение всех мусоровозов в режиме реального времени", - сказала она на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

По словам Абрамченко, в настоящее время система содержит данные обо всех существующих и перспективных объектах обработки, размещения, обезвреживания и утилизации отходов. "Это более 2 тыс. объектов", - отметила Абрамченко.