Господдержку для создания предприятий переработки отходов получат четыре региона

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство планирует помочь Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко на совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

"Планируем расширение мер поддержки отрасли через Российского экологического оператора (РЭО) в виде внедрения нового механизма поддержки отдельных регионов по принципу "строим сами", в рамках которого за счет федерального бюджета силами РЭО будут построены новые объекты инфраструктуры с последующей их передачей в собственность субъектов РФ. Пилотное применение данной меры запланировано в республиках Дагестан и Крым, Севастополе и Архангельской области", - сказала Абрамченко.

Кроме того, правительство планирует поддерживать региональных операторов с помощью субсидирования до 25% от стоимости лизинга оборудования, мусоровозов, контейнеров и фандоматов для раздельного сбора тары и упаковки.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.