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Испортившего дороги при строительстве трассы в Чувашии подрядчика обязали их восстановить

В конце мая подрядная организация уже проводила восстановительные работы на поврежденных участках, однако сейчас они снова пришли в ненормативное состояние

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июля. /ТАСС/. Подрядчик, повредивший региональные и местные дороги Чувашии при строительстве федеральной скоростной трассы М-12, должен их восстановить. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

"Подрядчику велено незамедлительно привести в надлежащее состояние региональные и местные дороги, которые пострадали из-за нагрузки от движения по ним большегрузной техники. Самый сильно разрушаемый участок - это дороги в Янтиковском районе. В том числе дорога регионального значения Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы, участок автодороги "Аниш". Жалобы поступают также о разрушении на участке автодороги "Чебоксары-Сурское", - говорится в сообщении.

В конце мая подрядная организация уже проводила восстановительные работы на поврежденных участках, однако сейчас они снова пришли в ненормативное состояние. "Еще в начале строительства был утвержден перечень автомобильных дорог, задействованных при строительстве трассы для транспортировки инертных материалов. Есть договоренность с "Автодором" о поддержании этих участков в нормативном состоянии на протяжении всего строительства, а после ее сдачи разрушенные дороги отремонтируют по федеральному проекту", - добавили в пресс-службе.

Скоростная автомобильная дорога М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее протяженность по Чувашии составит ориентировочно 94 км. Дорога пройдет по территории Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского, Янтиковского районов.

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