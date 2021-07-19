В развитие электросетевого комплекса Адыгеи до 2023 года инвестируют 4,2 млрд рублей

МАЙКОП, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Кубань" планирует до 2023 года инвестировать 4,2 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова и и. о. гендиректора "Россети Кубань" Бориса Эбзеева, на которой обсуждались перспективы модернизации энергетической инфраструктуры на территории региона.

"Компания "Россети Кубань" планирует направить до 2023 года 4,2 млрд рублей инвестиций на развитие электросетевого комплекса Адыгеи", - приводит слова Эбзеева пресс-служба.

По словам и. о. гендиректора компании, уже ведутся работы по реконструкции с увеличением мощности подстанций 110 кВ "Адыгейская" и 35 кВ "Кужорская". В 2022 году энергетики планируют модернизировать еще шесть ключевых центров питания: подстанции 110 кВ "Черемушки" и "Северная", 35 кВ "Энем", "Комбизавод", "Тульская", "Садовая". На 2023 год запланирована реконструкция подстанции 110 кВ "Икеа" и прилегающей к ней распределительной сети 10 кВ, а также строительство новой высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Новая-Западная-2". Все это позволит к 2023 году обеспечить прирост энергомощностей на 245 МВА (мегавольт-ампер).

"Для дальнейшего развития республики ключевое значение имеет создание необходимой инфраструктуры и в первую очередь - развитие энергетического комплекса. Мы провели большую подготовительную работу в этой сфере, получили поддержку правительства России, и сейчас важно обеспечить эффективное взаимодействие с ПАО "Россети Кубань" для реализации намеченной инвестиционной программы компании", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Электросетевой комплекс на территории Адыгеи обслуживают шесть районов электрических сетей компании "Россети Кубань" - Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтамукайский,Теучежский РЭС. Эксплуатацию энергообъектов в республике осуществляют филиалы ПАО "Россети Кубань" Адыгейские и Краснодарские электрические сети.