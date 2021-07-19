В крупнейшем садоводческом комплексе Ингушетии в 2021 году увеличится урожай на 40%

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Самый крупный садоводческий комплекс региона ООО "Сад-гигант Ингушетия" в 2021 году увеличит объем урожая яблок на 40%. Об этом ТАСС рассказал гендиректор предприятия Замир Балкизов.

"В 2021 году у нас увеличится объем урожая яблок на 14 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. Если говорить в процентах, то это 40%. В прошлом году мы собрали 18-19 тыс. тонн яблок, в 2022 году также ожидаем увеличения объемов урожая", - сказал Балкизов.

По его словам, также на предприятии почти на четверть выросли объемы сбора урожая черешни.

"У нас увеличение объемов урожая было также и по черешне, в нынешнем году мы собрали 51 тыс. тонн черешни, что почти на 25% больше, чем в 2020 году. Урожаи предприятия мы поставляем в самые крупные в стране торговые сети, это "Магнит" и X5 Retail Group, а они, в свою очередь, реализовывают нашу продукцию в своих магазинах в разных регионах страны", - добавил гендиректор.

"Сад-гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.